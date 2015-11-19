Серия: Режим бога(добавить описание сериала)
Отзывы на книги серии:
нормальный сериал
Интересно получилось. Фанфик обычно все же отличается от оригинала - как правило, по качеству. Или резко хуже, или резко лучше.
Здесь совершен литературный подвиг :) - качество осталось сохранено. Столь же динамично (не успеваешь поражаться, из каких переделок выходит ГГ сухим и необстрелянным - уложив, например, целый отряд албанских мафиози - при полном, как сам признается, отсутствии опыта), эротично (сбился со счету, сколько там девиц валили ГГ в койку) и нереалистично (выигрыш миллиона в казино, вербовка конгрессмена, поднятие восстания негров в США... про мелочи типа свалить Андропова я даже не упоминаю).
Словом, достойное продолжение "троечного" произведения, естественно, на ту же оценку.
kiyanyn прав - на тройку, развлечься-поржать
Попаданец в тело пионера в 1978 году, но с айфоном 6, необъяснимым образом подключенным к интернету 2015. И если в начале действительно - что ты можешь тут сделать? То потом ГГ начинает набирать баллы по жизни. Ну и бонус с виде экспроприированного бабла - куда ж без этого прогрессорствовать? )))
Вот что интересно - все попаданцы начинают беззастенчиво использовать наработки будущего - песни, технологии, книги... Примета времени?
Достаточно сказать, что, приступая ко второй книге, о первой помнил только то, что читал вроде бы. Значит - не запомнилось, не впечатлило.
Да и то - странную какую-то карьеру выбрал главпопаданец - менять историю путем создания ансамбля. самбля. один, .ля...
Как обычно - и швец, и жнец, и на дуде игрец: и певец, и боксер, и маньякоубивец...
Местами читаемо, в целом - так себе, на троечку...
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