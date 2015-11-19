Серия: Режим бога

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Впечатления

кирилл789 про Багирова: Сплошные неприятности отнюдь не вечны 2 (Любовные детективы)

когда у тебя на руках грудной младенец, а тебе, хранителю, приказывают ослабить защиту академии, чтобы в неё хлынула всякая мерзость (которую ты уже выгнала) - чтобы "защитить город"?
чуть не бросил читать.
идеи случаев интересные, описание - корявое. читать можно.

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кирилл789 про Багирова: Сплошные неприятности отнюдь не вечны (Любовные детективы)

конец 5-й главы: а спорим, что если в ритуал пошли выпускники-сироты с распределением в медвежьи углы, то причастен кто-то из отдела кадров? класс, конец 6-й главы: и автор со мной согласна.)
ситуации есть, а вот описание - не очень. я оценил в "неплохо".

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кирилл789 про Багирова: Присвоенная (Любовная фантастика)

Люди, есть большая просьба: когда хотите что-то скинуть, проверяйте - есть ли такая книга у автора. Авгиевы конюшни какие-то. и да, у автора заблокировано это, кому надо: cyril.tomov@yandex.ru, пишите, скину.
про чтиво. я беру простой аналог: вот у вас есть суррогатная мать, она должна выносить и родить вашего долгожданного ребёнка после эко. вот вы будете загонять её жить под крышу (накалённой в жару, невозможностью спать - в дождь?)в каморку, чтобы она лазила в неё по вытяжной лестнице?а ещё она бы драила у вас полы в позе раком, мыла посуду, лазила вытирать пыль и мыть окна. м-да. и ещё бы вы её пугали каждый день, ну и кровь откачивали вёдрами, до её обмороков.
а если ггня - донор крови для смертельно больной вампирессы, и ггню 20 (!!) ЛЕТ выращивали. вот объясните, потратили столько времени для чего? чтобы заморить на хозяйстве? чтобы долгожданное, долговременное лечение закончилось после выкачки первого ведра? и там какая кровь-то будет?
ерунда какая-то.

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кирилл789 про Маш: Никто не ждет испанскую инквизицию! (Юмористическая фантастика)

ох, ммать! "знаниями фотошопа" обладает даже моя 13-летняя дочь! потому что этими "знаниями" интернет забит! интернет у ггни есть: вакансии она на сайтах просматривает, а "знаниями" не удосуживается обзавестись!
вообще не имея никаких знаний, не желая учиться, хочет ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ работу! поломойкой не устраивает.
афторша, вы взбесились, когда это писали?
и, ггня - одна из сестёр-тройняшек. две - студентки, а ггня уже что-то закончила? млядь, простите за французский, там тройняшки с разрывом в годы рожались?
устраиваясь на должность ассистента генерального, ггня считает, что стенография - это то, что воспроизводится с помощью баллончика и стены, не знает, что такое "оргтехника", это чтиво - юмореска?
потому что, отправляя резюме в кампанию писать в нём: умею доить коров, хорошо пеку имбирное печенье и вышиваю крестиком? и это даже кадры распечатали? и вот этот спам попал на стол генеральному? поближе мусорного ведра не было?
ей 20 лет. выпив вечером 2 бокала ВИНА, ггня ПРОСПАЛА первый рабочий день, бегала по квартире, ища платье и нашла его в ЧЕМОДАНЕ!
вы хотите мне, читателю рассказать, что собираясь назавтра на работу, платье женщина оставила в чемодане? не вынула, не отгладила, не повесила на плечики? ВООБЩЕ НЕ РАЗОБРАЛА ЧЕМОДАН??? въехав в квартиру?
юродивая, нечитаемо твоё чтиво.

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кирилл789 про Рощенко: Проклятье королевы (Фэнтези)

в общем, всё, что можно сказать о сием "творчестве" имя-фамилия афторши сказали. сочетание "щ" и "з" - печалька.
если это псевдоним, то дэвушка глупа. а если это изощрились родители, то всё гораздо печальнее, чем есть на самом деле: к гнилым генам добавьте гнилое воспитание.
и да, если есть возможность не читать - не читатйте. ужас-ужас-ужас.

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кирилл789 про Яровая: Девятая жизнь (Короткие любовные романы)

безотносительно к кошкам, виктория яровая, вы бездарно провели время за школьной партой. иначе бы вы знали, что человек без иммунитета не то что два года, два часа не проживёт!
никакого: жил-жил как нормальный, а потом - рраз! и иммунитет потерял!
два часа! и его сожрут даже не прискакавшие на халяву грибки, его собственные желудочно-кишечные бактерии схарчат!
пишите уж про мокрые трусики, безмозглая. видимо именно ими ваш пустой череп и был занят все 11 лет школьного обучения, прям с первого класса.

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DXBCKT про Кард: Голос тех, кого нет (Научная Фантастика)

Если (в большинстве) отзывы первой части разнятся от «просто вериколепно» до «неплохо — можно почитать», то вторая часть (зачастую) вызовет куда более скромные оценки... И в самом деле — после великолепия первой части, где собрано все: очередная эпопея по спасению человечества, ГГ который не может не вызывать восхищение (даже без скидки на возраст), некая сверхраса «злобных пришельцев» и т.д и т.п.

Во второй же части нас ожидают... какие-то «маломерки из братьев по разуму лазающих по деревьям» (какие-то свиньи... прости господи!) т.е «свинксы» (не путать со сфинксом)). Далее непонятное испаноговорящее сообщество — которое больше похоже на секту, их скучные и (я б сказал) «интеллигентские заморочки по поводу и без», тлеющий конфликт с собратьями по разуму и (одновременно) с «департаментом по сношению с ИноПерешеленцами»)). В общем... немного непонятно и больше похоже на детектив, а не фантастическую сагу про «вечно живого героя» (которого сначала все превозносили как «спасителя человечества», а потом готовы «дружно запинать» уже всей Галактикой, за его «злобную агрессию» в отношении (не)дружелюбных собратьев по разуму (совершенную им в первой части). При этом все похоже напрочь забыли - что только одна мысль («об армаде этих ужасных чудовищ») совсем недавно вызывала обильное потение и прочие физхиологические реакции.

В общем все как всегда — забытых героев повергли в прах и обозвали подонками... Но «наш то друг» живее всех живых и занимается совсем не военным делом (в котором он мастер), а как раз наоборот, чем-то вроде «медиатора», который пытается понять глубину проблемы и все перспективы «мирного существования» двух рас на одной планете, по аккпомпанемент «угрозы новой войны» и... потребности в возрождении представителей (уже убитой им) расы!!!

В целом — такой подход несколько скучен но все же оправдан, поскольку после первой части у автора навряд ли получилась «вторая серия в том же духе». Нет конечно можно было бы нарисовать «еще одну войнушку» и новую победу, но все это было «бы уже не совсем то», из-за чего (всем) так нравится часть первая. Я же лично читал часть вторую чисто из-за ностальгических чуств (и не первый раз), однако могу сразу «честно предупредить» тех кто «еще нет» - что (вторая часть- «это Вам не То»)) Поэтому сразу советую поумерить свои претензии (в ожидании «блокбастера какого-нибудь «Звездного десанта»)) Увы... Вторая часть носит больше философский характер и повествует об изменчивой человеческой натуре, которая вечно чем-то недовольна и сама создает проблемы на своем пути на протяжении (и без того) своей короткой жизни...

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Серия: Режим бога

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    Массовая выкачка в формате:
- 1. Режим бога 1.08 Мб, 277с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Алексей Викторович Вязовский
- 1. Режим бога. Восход Красной Звезды 0.98 Мб, 309с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Алексей Викторович Вязовский
- 2. Режим бога. 2-я книга[СИ] 900 Кб, 272с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Алексей Викторович Вязовский
- 2. Режим бога. Зенит Красной Звезды (СИ) 1.13 Мб, 296с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Алексей Викторович Вязовский
- 3. Режим бога. Триумф Красной Звезды 1.36 Мб, 302с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Алексей Викторович Вязовский
- 3. Триумф Красной Звезды 1.5 Мб, 302с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Алексей Викторович Вязовский
- 3. Режим бога. 3-я книга (СИ) 2.03 Мб, 353с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Алексей Викторович Вязовский
- 3. Режим бога. 3-я книга 1.39 Мб, 353с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Алексей Викторович Вязовский
- 4. Эпоха Красной Звезды 0.98 Мб, 291с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Алексей Викторович Вязовский
- 5. Сияние Красной Звезды (СИ) 522 Кб, 140с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Алексей Викторович Вязовский

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Отзывы на книги серии:

Serg55 про Вязовский: Сияние Красной Звезды (СИ) (Альтернативная история) в 00:03 (+03:00) / 03-06-2019

нормальный сериал

Рейтинг: -4 ( 2 за, 6 против).
kiyanyn про Вязовский: Режим бога. Восход Красной Звезды (Альтернативная история) в 10:02 (+03:00) / 02-07-2018

Интересно получилось. Фанфик обычно все же отличается от оригинала - как правило, по качеству. Или резко хуже, или резко лучше.

Здесь совершен литературный подвиг :) - качество осталось сохранено. Столь же динамично (не успеваешь поражаться, из каких переделок выходит ГГ сухим и необстрелянным - уложив, например, целый отряд албанских мафиози - при полном, как сам признается, отсутствии опыта), эротично (сбился со счету, сколько там девиц валили ГГ в койку) и нереалистично (выигрыш миллиона в казино, вербовка конгрессмена, поднятие восстания негров в США... про мелочи типа свалить Андропова я даже не упоминаю).

Словом, достойное продолжение "троечного" произведения, естественно, на ту же оценку.

Рейтинг: +5 ( 5 за, 0 против).
ANSI про Вязовский: Режим бога. 2-я книга[СИ] (Попаданцы) в 07:55 (+03:00) / 21-11-2015

kiyanyn прав - на тройку, развлечься-поржать

Рейтинг: +2 ( 2 за, 0 против).
ANSI про Вязовский: Режим бога (Альтернативная история) в 07:53 (+03:00) / 21-11-2015

Попаданец в тело пионера в 1978 году, но с айфоном 6, необъяснимым образом подключенным к интернету 2015. И если в начале действительно - что ты можешь тут сделать? То потом ГГ начинает набирать баллы по жизни. Ну и бонус с виде экспроприированного бабла - куда ж без этого прогрессорствовать? )))
Вот что интересно - все попаданцы начинают беззастенчиво использовать наработки будущего - песни, технологии, книги... Примета времени?

Рейтинг: +1 ( 1 за, 0 против).
kiyanyn про Вязовский: Режим бога. 2-я книга[СИ] (Попаданцы) в 15:03 (+03:00) / 19-11-2015

Достаточно сказать, что, приступая ко второй книге, о первой помнил только то, что читал вроде бы. Значит - не запомнилось, не впечатлило.

Да и то - странную какую-то карьеру выбрал главпопаданец - менять историю путем создания ансамбля. самбля. один, .ля...

Как обычно - и швец, и жнец, и на дуде игрец: и певец, и боксер, и маньякоубивец...

Местами читаемо, в целом - так себе, на троечку...

Рейтинг: +6 ( 6 за, 0 против).


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