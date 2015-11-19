Серия: Режим бога

кирилл789 про Сплошные неприятности отнюдь не вечны (Любовные детективы)

про Багирова конец 5-й главы: а спорим, что если в ритуал пошли выпускники-сироты с распределением в медвежьи углы, то причастен кто-то из отдела кадров? класс, конец 6-й главы: и автор со мной согласна.)

ситуации есть, а вот описание - не очень. я оценил в "неплохо".

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кирилл789 про Присвоенная (Любовная фантастика)

про Багирова Люди, есть большая просьба: когда хотите что-то скинуть, проверяйте - есть ли такая книга у автора. Авгиевы конюшни какие-то. и да, у автора заблокировано это, кому надо: cyril.tomov@yandex.ru, пишите, скину.

про чтиво. я беру простой аналог: вот у вас есть суррогатная мать, она должна выносить и родить вашего долгожданного ребёнка после эко. вот вы будете загонять её жить под крышу (накалённой в жару, невозможностью спать - в дождь?)в каморку, чтобы она лазила в неё по вытяжной лестнице?а ещё она бы драила у вас полы в позе раком, мыла посуду, лазила вытирать пыль и мыть окна. м-да. и ещё бы вы её пугали каждый день, ну и кровь откачивали вёдрами, до её обмороков.

а если ггня - донор крови для смертельно больной вампирессы, и ггню 20 (!!) ЛЕТ выращивали. вот объясните, потратили столько времени для чего? чтобы заморить на хозяйстве? чтобы долгожданное, долговременное лечение закончилось после выкачки первого ведра? и там какая кровь-то будет?

ерунда какая-то. Рейтинг: +2 ( 2 за, 0 против).

кирилл789 про Никто не ждет испанскую инквизицию! (Юмористическая фантастика)

про Маш ох, ммать! "знаниями фотошопа" обладает даже моя 13-летняя дочь! потому что этими "знаниями" интернет забит! интернет у ггни есть: вакансии она на сайтах просматривает, а "знаниями" не удосуживается обзавестись!

вообще не имея никаких знаний, не желая учиться, хочет ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ работу! поломойкой не устраивает.

афторша, вы взбесились, когда это писали?

и, ггня - одна из сестёр-тройняшек. две - студентки, а ггня уже что-то закончила? млядь, простите за французский, там тройняшки с разрывом в годы рожались?

устраиваясь на должность ассистента генерального, ггня считает, что стенография - это то, что воспроизводится с помощью баллончика и стены, не знает, что такое "оргтехника", это чтиво - юмореска?

потому что, отправляя резюме в кампанию писать в нём: умею доить коров, хорошо пеку имбирное печенье и вышиваю крестиком? и это даже кадры распечатали? и вот этот спам попал на стол генеральному? поближе мусорного ведра не было?

ей 20 лет. выпив вечером 2 бокала ВИНА, ггня ПРОСПАЛА первый рабочий день, бегала по квартире, ища платье и нашла его в ЧЕМОДАНЕ!

вы хотите мне, читателю рассказать, что собираясь назавтра на работу, платье женщина оставила в чемодане? не вынула, не отгладила, не повесила на плечики? ВООБЩЕ НЕ РАЗОБРАЛА ЧЕМОДАН??? въехав в квартиру?

юродивая, нечитаемо твоё чтиво. Рейтинг: +1 ( 1 за, 0 против).

кирилл789 про Проклятье королевы (Фэнтези)

про Рощенко в общем, всё, что можно сказать о сием "творчестве" имя-фамилия афторши сказали. сочетание "щ" и "з" - печалька.

если это псевдоним, то дэвушка глупа. а если это изощрились родители, то всё гораздо печальнее, чем есть на самом деле: к гнилым генам добавьте гнилое воспитание.

и да, если есть возможность не читать - не читатйте. ужас-ужас-ужас. Рейтинг: +1 ( 1 за, 0 против).

кирилл789 про Девятая жизнь (Короткие любовные романы)

про Яровая безотносительно к кошкам, виктория яровая, вы бездарно провели время за школьной партой. иначе бы вы знали, что человек без иммунитета не то что два года, два часа не проживёт!

никакого: жил-жил как нормальный, а потом - рраз! и иммунитет потерял!

два часа! и его сожрут даже не прискакавшие на халяву грибки, его собственные желудочно-кишечные бактерии схарчат!

пишите уж про мокрые трусики, безмозглая. видимо именно ими ваш пустой череп и был занят все 11 лет школьного обучения, прям с первого класса. Рейтинг: +1 ( 1 за, 0 против).